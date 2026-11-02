به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ شمس اله موسوی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و پلیسی انجام شده توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان، یک انبار که محل نگهداری کالای قاچاق پوشاک خارجی بود در سطح شهرستان شناسایی و در بازرسی از آن تعداد ۳۰ کیسه بزرگ حامل انواع کاپشن‌های خارجی مردانه و زنانه قاچاق کشف شد.

وی بیان کرد: در این زمینه یک نفر دستگیر شد که برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را حدود ۳۰۰ میلیارد ریال ریال برآورد کردند.

سرهنگ موسوی با بیان تداوم طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا در سطح شهرستان اندیمشک خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور مبارزه هدفمند پلیس با پدیده نابهنجار قاچاق، می‌توانند در صورت مشاهده چنین فعالیت‌هایی، موضوع را برای بررسی تخصصی، از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.