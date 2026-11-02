به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

ختافه ۳ - ۱ سویا

راسینگ سانتاندر ۰ - ۳ رئال مادرید (گل‌ها: کیلیان امباپه در دقیقه ۱۱ - پنالتی، جود بیلینگام ۲۱ و یان دیاموند ۳۶)

الچه ۰ - ۱ والنسیا

آتلتیک بیلبائو ۲ - ۱ رئال سوسیداد (داربی باسک یا داربی باسکو)

- در تاریخ داربی ایالت باسک که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۱۹۸ بار به مصاف هم رفته‌اند که تیم آتلتیک بیلبائو ۸۱ پیروزی و تیم رئال سوسیداد ۶۵ پیروزی به دست آورده‌اند. در این بازی‌ها تیم بیلبائو ۳۲۲ و تیم سوسیداد ۲۵۱ گل به ثمر رسانده‌اند.

* برنامه - دوشنبه ۱۱ آبان:

دپورتیوو لاکرونیا - اوساسونا

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۲۸، رئال مادرید با ۲۷ و رئال بتیس با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.