پخش زنده
امروز: -
هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با برتری رئال مادرید مقابل راسینگ سانتاندر ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
ختافه ۳ - ۱ سویا
راسینگ سانتاندر ۰ - ۳ رئال مادرید (گلها: کیلیان امباپه در دقیقه ۱۱ - پنالتی، جود بیلینگام ۲۱ و یان دیاموند ۳۶)
الچه ۰ - ۱ والنسیا
آتلتیک بیلبائو ۲ - ۱ رئال سوسیداد (داربی باسک یا داربی باسکو)
- در تاریخ داربی ایالت باسک که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۱۹۸ بار به مصاف هم رفتهاند که تیم آتلتیک بیلبائو ۸۱ پیروزی و تیم رئال سوسیداد ۶۵ پیروزی به دست آوردهاند. در این بازیها تیم بیلبائو ۳۲۲ و تیم سوسیداد ۲۵۱ گل به ثمر رساندهاند.
* برنامه - دوشنبه ۱۱ آبان:
دپورتیوو لاکرونیا - اوساسونا
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۰ امتیاز در صدر است و تیمهای آتلتیکومادرید با ۲۸، رئال مادرید با ۲۷ و رئال بتیس با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.