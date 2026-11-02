معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در مقابله با سرقت، بر افزایش مشارکت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، رصد مستمر آمار سرقت، رفع نقاط آسیب‌پذیر و توسعه همکاری میان مجموعه‌های انتظامی، دهیاری‌ها و حراست دستگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی دشتی در سومین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان تهران که با حضور مدیران مناطق هفت‌گانه فرمانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت مشارکت بیشتر دانشگاه‌ها و وزارت علوم در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، گفت: دانشگاه‌ها علاوه بر همکاری با دستگاه‌های مسئول، باید نیازهای محیطی و خدماتی دانشجویان را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند. تأمین دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی و پیگیری خطوط اتوبوسرانی مورد نیاز دانشجویان از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری آنان نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی فراجا، خواستار برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر در دانشگاه‌ها شد و افزود: این آموزش‌ها متناسب با نیازهای کارشناسی می‌تواند به‌صورت ماهانه یا دوماهه برگزار شود. همچنین دانشگاه‌ها باید با فعال‌سازی ظرفیت حراست خوابگاه‌ها، آمار و اطلاعات مربوط به سرقت را به‌صورت مستمر ثبت و تحلیل کنند تا ضمن شناسایی روند وقوع جرائم، امکان پیگیری دقیق‌تر موضوع با همکاری پلیس فراهم شود.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به فعال‌سازی ظرفیت دهیاران برای انتقال سریع اخبار و گزارش‌های محلی، خواستار بررسی ویژه این موارد از سوی مجموعه انتظامی شد و تصریح کرد: با تقویت ارتباط دهیاران و مجموعه انتظامی، گزارش‌های محلی می‌تواند در شناسایی الگوهای وقوع سرقت و تسریع در اقدامات پیشگیرانه مؤثر باشد.

وی همچنین آموزش خانواده‌ها، اصناف و مدیران ساختمان‌ها را از الزامات پیشگیری از سرقت دانست و گفت: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر ساختمان‌ها، اصلاح ورودی‌ها و ایمن‌سازی انباری‌ها و مشاعات از جمله اقداماتی است که با آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب می‌توان دنبال کرد. بسیاری از سرقت‌ها از فرصت‌هایی ناشی می‌شود که به دلیل ضعف در ایمنی ساختمان‌ها فراهم شده و با رفع این نواقص می‌توان از وقوع آن‌ها پیشگیری کرد.

دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش سرقت از اماکن دولتی در آمار ارائه‌ شده در جلسه، این میزان را قابل توجه دانست و پیشنهاد کرد موضوع در نشستی تخصصی با حضور دستگاه‌های اجرایی و مسئولان حراست بررسی شود تا علل و زمینه‌های وقوع سرقت در این اماکن شناسایی و راهکارهای عملی برای صیانت از اموال عمومی اتخاذ شود.

وی بازنگری در نقاط فاقد روشنایی و رفع نواقص موجود را از دیگر اقدامات ضروری در حوزه پیشگیری برشمرد و با اشاره به اهمیت مقابله با مال‌خری، خواستار توجه بیشتر مراجع قضایی به برخورد با این موضوع و پیگیری ابعاد مرتبط با خرید و فروش اموال مسروقه شد.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران همچنین بررسی تخصصی سرقت موتورسیکلت را با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور و فعالان حوزه خرید و فروش وسایل نقلیه ضروری دانست و بر لزوم برگزاری جلسات کارشناسی برای شناسایی راهکارهای مؤثر در این زمینه تأکید کرد.

دشتی در پایان، تقویت ارتباط مستقیم و مستمر مسئولان حراست دستگاه‌های اجرایی با کلانتری‌های محل را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل و راهکارهای مقابله با سرقت نیازمند پیگیری در سطوح استانی و ملی است که باید از طریق استانداری تهران دنبال شود. هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، تبادل اطلاعات و پیگیری مستمر مصوبات می‌تواند زمینه کاهش وقوع سرقت و ارتقای امنیت عمومی در شهرستان تهران را فراهم کند.