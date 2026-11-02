رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در سه محور مواصلاتی منتهی به تهران و بارش باران در برخی محور‌های استان‌های گیلان و مرکزی خبر داد.

ترافیک و باران حال و هوای جاده‌ها را متفاوت کردند

ترافیک و باران حال و هوای جاده‌ها را متفاوت کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروز بهرام، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی جاده‌ها تصریح کرد: در برخی محور‌های استان‌های گیلان و مرکزی بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها در شرایط بارندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند و از ترمزگیری ناگهانی بپرهیزند.