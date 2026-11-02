به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: امروزه دسترسی سریع، دقیق و قابل اعتماد به اطلاعات مکانی، یکی از الزامات اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی است و سامانه ساختار این امکان را فراهم کرده تا مردم بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرف زمان، از طریق تلفن همراه، تبلت یا رایانه و با اتصال به اینترنت، اطلاعات مرتبط با طرح هادی روستا‌ها را مشاهده و بررسی کنند.

امین عدیلی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم سامانه ساختار، امکان جانمایی املاک و محدوده‌های موردنظر از روش‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که کاربران می‌توانند با وارد کردن مختصات جغرافیایی، بارگذاری فایل‌های مکانی نظیر KML یا استفاده از موقعیت‌یاب GPS، موقعیت ملک خود را روی نقشه مشخص کرده و وضعیت آن را نسبت به اطلاعات و محدوده‌های طرح هادی بررسی کنند.

وی ادامه داد: این سامانه بر پایه فناوری وب‌جی‌آی‌اس (Web GIS) طراحی شده و امکان مشاهده و تحلیل لایه‌های مختلف اطلاعات مکانی، انتخاب عوارض نقشه و دسترسی به اطلاعات مرتبط را در یک محیط تعاملی فراهم می‌کند؛ قابلیتی که می‌تواند فرآیند بررسی موقعیت املاک را برای مردم ساده‌تر و دسترسی به اطلاعات تخصصی را شفاف‌تر کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین در ارائه خدمات، علاوه بر کاهش مراجعات غیرضروری، موجب افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات، تسهیل فرآیند‌های کارشناسی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت و توسعه روستا‌ها خواهد شد.

عدیلی بیان کرد: حرکت به سمت خدمات هوشمند، یکپارچه و مردم‌پایه، از اولویت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و سامانه ساختار را می‌توان حلقه ارتباطی مؤثری میان مردم، اطلاعات مکانی و خدمات سازمانی دانست؛ مسیری که با هدف ارتقای شفافیت، تسهیل خدمت‌رسانی و بهره‌گیری از فناوری در توسعه پایدار روستا‌های کشور دنبال می‌شود.