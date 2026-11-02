بعد از تغییر تعرفه واردات خودرو و اخبار ضد و نقیض مبنی بر ممنوعیت واردات، حالا شرکت ایران‌خودرو بار دیگر درخواست رسمی خود را برای افزایش قیمت محصولات به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، تصمیمات و سیاست‌های دولت در خصوص افزایش تعرفه واردات خودرو باعث افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی شد، اما از آنجا که همواره با افزایش قیمت وارداتی ها، خودرو‌های داخلی هم گران می‌شوند، در هفته اخیر شاهد آشفتگی بازار خودرو بودیم.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: تجربه بازار نشان داده است هر زمان قیمت خودرو‌های وارداتی افزایش می‌یابد، خودرو‌های داخلی نیز از این روند تأثیر می‌پذیرند و حتی پیش از افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی، برخی محصولات داخلی با رشد قیمت مواجه می‌شوند، افزایش اخیر قیمت خودرو‌های داخلی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

یک مقام آگاه در سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌گوید: شرکت ایران خودرو درخواست افزایش قیمت محصولات خود را ارائه کرده است و این سازمان در حال بررسی برای تایید میزان افزایش قیمت‌ها است.

از زمانی که موضوع تغییر تعرفه‌های واردات خودرو مطرح شد، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد بودند که این تغییرات برای توجیه گرانی خودرو‌های داخلی است. حالا با درخواست اخیر ایران خودرو، سناریو گرانی خودرو‌های داخلی در حال تکمیل است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: دولت بجای مهار و کنترل قیمت خودرو‌های داخلی، اقدام به افزایش تعرفه خودرو‌های وارداتی کرد تا با افزایش قیمت وارداتی ها، بتواند قیمت‌های نجومی خودرو‌های داخلی را توجیه کند.

به گفته حاکم ممکان؛ دولت با افزایش حداقل تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، درآمد چندانی بدست نمی‌آورد، اما باعث افزایش تورم در کشور می‌شود، چرا که اقتصاد یک زنجیره است و وقتی قیمت تمام شده یک کالا افزایش می‌یابد بر سایر کالا‌ها اثر گذار است.

گفتنی است؛ مدیریت ایران‌خودرو در بهمن ۱۴۰۳ با هدف افزایش کیفیت، افرایش تولید و کنترل قیمت‌ها به بخش خصوصی واگذار شد، ایران خودرو، سال گذشته در چند نوبت قیمت‌ها را افزایش داد و از ابتدای امسال هم چند بار گران کرده است.