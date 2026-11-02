سنگ‌نگاره‌های جربت، مجموعه‌ای از نقش‌ها و کتیبه‌های تاریخی در دل طبیعت استان است که نشان از قدمت زندگی در این منطقه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سنگ‌نگاره‌های جربت در خراسان شمالی، مجموعه‌ای از نقش‌ها و کتیبه‌های تاریخی است که بر دل صخره‌ها نقش بسته و در گذر سال‌ها، روایت‌هایی از زندگی انسان و ارتباط او با طبیعت و حیات‌وحش منطقه را در دل خود حفظ کرده است.

در این مجموعه بیش از صد صخره کوچک و بزرگ با نقوش مختلف وجود دارد که روی هر صخره تعداد زیادی نقش در دوره های مختلف و به روش های گوناگون رسم شده است.