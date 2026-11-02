بر اساس پیش بینی هواشناسی امروز در استان‌های شمالی و غربی کشور، وزش باد و بارش باران رخ خواهد داد.

هشدار نارنجی؛ باد و باران در راه غرب و شمال ایران

هشدار نارنجی؛ باد و باران در راه غرب و شمال ایران



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ داده های هواشناسی برای امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه بارش باران در ۱۲ استان کشور را پیش بینی کرده و بر این اساس هشدار نارنجی صادر شده است.

بر اساس این هشدار در کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، شمال خوزستان، غرب کردستان و ارتفاعات استان‌های قزوین، زنجان، تهران، البرز، غرب مازندران و گیلان بارش‌ها شدت می‌گیرد.

جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب گرفتگی معابر از پیامد‌های احتمالی این سامانه بارشی است.

هموطنان در این مناطق از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.