فرمانده انتظامی خواف خراسان رضوی از دستگیری ۲متهم به سرقت ۱۶۳ گرم طلا، یک کیلو نقره و ۱۰۰میلیون تومان وجه نقد از گاو صندوق یک خانه مسکونی در شهرستان خواف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرهنگ جواد خرسند در تشریح این خبر گفت::در پی دریافت خبری مبنی بر سرقت طلا از یک خانه مسکونی در یکی از روستا‌های شهرستان خواف، پی گیری موضوع در دستور کار کار آگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود:کار آگاهان پلیس در ادامه با انجام تحقیقات میدانی وانجام بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی ۲ متهم در این زمینه شدندو با هماهنگی مقام قضایی آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت:متهمان در جریان تخصصی به سرقت ۱۶۳گرم طلا، یک کیلو گرم نقره و۱۰۰میلیون تومان وجه نقد از داخل گاو صندوق خانه شاکی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خواف خاطر نشان کرد: ۲متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی، معرفی شدند.