به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آغاز هفته هشتم دسته اول باشگاه‌های کشور، جام آزادگان، تیم نفت مسجدسلیمان دیروز در ورزشگاه شهید بهنام محمدی این شهر میزبان تیم نیروی زمینی تهران بود.

شاگردان مهدی پاشازاده توانستند با دو گل جواد جوکار شاگردان سید وحید امیری را شکست دهند و با ۱۱ امتیاز به رده ششم جدول رقابت‌های لیگ آزادگان صعود کردند.

نیروی زمینی تهران نیز با چهار امتیاز، در رده پانزدهم جدول باقی ماند.