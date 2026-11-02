هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ هلند موسوم به اره دیویزه با شکست سنگین اکسلسیور روتردام مقابل توئنته به پایان رسید.

هفته ۱۱ فوتبال لیگ هلند / گلباران یاران جهانبخش، توقف فاینورد

هفته ۱۱ فوتبال لیگ هلند / گلباران یاران جهانبخش، توقف فاینورد



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

فاینورد ۱ - ۱ فورتونا سیتارد

اکسلسیور روتردام ۰ - ۹ توئنته

- علیرضا جهانبخش هافبک ملی پوش ایرانی در تیم اکسلسیور روتردام روی نیمکت نشست.

زووله ۱ - ۰ دن هاخ

هیرنفین ۱ - ۰ نایمخن

خرونینگن ۲ - ۳ اسپارتا روتردام

آژاکس ۱ - ۰ آلکمار

کامبور ۴ - ۰ گو اهد ایگلز

تلستار ۴ - ۲ اوترخت

آیندهوون ۷ - ۰ ویلم تیلبورخ

در جدول لیگ هلند تیم فاینورد با ۲۵ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های آژاکس با ۲۴، آیندهوون و توئنته با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم اکسلسیور روتردام (تیم علیرضا جهانبخش هافبک ملی پوش ایرانی) با ۱۱ امتیاز به رده پانزدهم نزول کرد.