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هفته یازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ هلند موسوم به اره دیویزه با شکست سنگین اکسلسیور روتردام مقابل توئنته به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
فاینورد ۱ - ۱ فورتونا سیتارد
اکسلسیور روتردام ۰ - ۹ توئنته
- علیرضا جهانبخش هافبک ملی پوش ایرانی در تیم اکسلسیور روتردام روی نیمکت نشست.
زووله ۱ - ۰ دن هاخ
هیرنفین ۱ - ۰ نایمخن
خرونینگن ۲ - ۳ اسپارتا روتردام
آژاکس ۱ - ۰ آلکمار
کامبور ۴ - ۰ گو اهد ایگلز
تلستار ۴ - ۲ اوترخت
آیندهوون ۷ - ۰ ویلم تیلبورخ
در جدول لیگ هلند تیم فاینورد با ۲۵ امتیاز صدرنشین است و تیمهای آژاکس با ۲۴، آیندهوون و توئنته با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند و تیم اکسلسیور روتردام (تیم علیرضا جهانبخش هافبک ملی پوش ایرانی) با ۱۱ امتیاز به رده پانزدهم نزول کرد.