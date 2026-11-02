به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انباشت و نگهداری آهن‌آلات قاچاق در انباری در صومعه سرا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، ۵۳ تن انواع آهن‌آلات قاچاق را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده را بیش از ۶۸ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: متهم ۶۵ ساله این پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.