به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، ناصر عبداللهیان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تشریح آخرین اقدامات و دستاورد‌های این شرکت در راستای صیانت از حقوق مشترکین، پایداری شبکه و مقابله با مصارف غیرمجاز تا دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف مهندسی، بازرسی و خدمات مشترکین نتایج چشمگیری در بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات شبکه به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به آمار تفکیکی این اقدامات تصریح کرد: در بخش صیانت از انرژی و مقابله با تخلفات، ماموران این شرکت موفق به کشف ۲۵۶ مورد دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری شده و در همین راستا ۷ هزار و ۵۰ انشعاب غیرمجاز را جمع‌آوری کرده‌اند. همچنین با تلاش‌های صورت‌گرفته، ۲۱ هزار و ۳۳۴ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری و ۷۸ هزار و ۶۴۱ مگاوات ساعت انرژی از این محل احصا شده است.

وی در خصوص ارتقای کیفیت تجهیزات اندازه‌گیری و پایداری شبکه توزیع افزود: طی این مدت ۷ هزار و ۲۵۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض شده که از این طریق نیز ۷ هزار و ۱۸۰ مگاوات ساعت انرژی احصا گردیده است؛ علاوه بر این، ۱۱ هزار و ۴۰۴ دستگاه کنتور جدید و یک هزار و ۶۹۸ دستگاه شمارشگر نصب و یک هزار و ۹۰۹ عدد فیوز آسیب‌دیده تعویض شده است.

عبداللهیان با اشاره به پایش دقیق بخش‌های مختلف مصرف در استان بیان کرد: در راستای مدیریت بار و نظارت بر مصارف، دور دوم بازدید از چاه‌های آب کشاورزی به تعداد ۴ هزار و ۸۸۶ حلقه به اتمام رسیده و بازدید از یک هزار و ۶۱۰ باب مسجد و مرکز مذهبی، ۵ هزار و ۲۵۷ مرکز تجاری و ۱۲۱ مرکز تجاری بین‌راهی انجام پذیرفته است. همچنین تعداد یک هزار و ۵۱۵ مورد بازدید از ادارات و بانک‌ها به ثبت رسیده است.

وی به اقدامات این شرکت در حوزه روشنایی معابر و مدیریت بار شهری اشاره کرد و گفت: ۷۰۰ مورد تنظیم ساعت نجومی و اصلاح تابلو‌های روشنایی معابر دارای ایراد انجام شده و ۲ هزار چراغ در معابر، بلوار‌ها و خیابان‌های اصلی دوطرفه، یک هزار و ۶۶۸ چراغ در معابر جاده‌ای بین‌شهری و تونل‌های شهری و برون‌شهری و همچنین ۹۴۵ مورد روشنایی پارک‌ها تعدیل بار شده‌اند. علاوه بر این، یک هزار و ۷۰۳ مورد اصلاح یا جمع‌آوری چراغ‌ها و مظاهر بدمصرفی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در پایان با تأکید بر استمرار قاطعانه برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از شبکه تاکید کرد: در بخش جمع‌آوری دستفروشان و خودرو‌های متخلف استفاده‌کننده از برق غیرمجاز ۱۴۶ مورد اقدام قانونی انجام شده و با پیگیری‌های فنی و اطلاعاتی، تعداد ۱۹۵ دستگاه ماینر غیرمجاز نیز در سطح استان کشف و جمع‌آوری شده است که این روند بدون هیچ‌گونه اغماضی ادامه خواهد داشت.