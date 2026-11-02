\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f4.\u06f1 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0645 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646\u00a0 \u0647\u06cc\u0686 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u062c\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u062c\u062f\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.