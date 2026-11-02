به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی جباری‌پور با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر عنوان کرد: این رویداد در شش حوزه برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، ربات‌های جنگجو و پهپادها برگزار می‌شود که هر یک دارای زیرشاخه‌ها و لیگ‌های تخصصی مجزا هستند.

وی افزود: فرایند ثبت‌نام و برگزاری مراحل مقدماتی این رقابت‌ها از خردادماه آغاز شده و پس از طی مراحل اولیه، مرحله نهایی از امروز تا پنج‌شنبه به میزبانی پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

جباری‌پور با تشریح ابعاد مشارکت در این رویداد گفت: بیش از سه هزار نفر از ۱۱۸ کشور در بخش بین‌الملل و ۱۰ هزار نفر از داخل کشور در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند. به این ترتیب، مجموع شرکت‌کنندگان سومین المپیک فناوری به ۱۳ هزار نفر رسیده است که از میان آن‌ها یک‌هزار و ۲۰۰ نفر به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس همچنین با اشاره به ارتقای سطح کیفی رقابت‌های بین‌المللی در این دوره تصریح کرد: در این دوره، برگزیدگان و نفرات برتر رقابت‌های فناوری کشورهای مختلف حضور دارند که این موضوع به ارتقای سطح رقابت‌ها و افزایش کیفیت بخش بین‌الملل منجر شده است.

وی در پایان، حمایت از استعدادهای برتر را از اهداف این رویداد دانست و گفت: برگزیدگان المپیک فناوری مورد حمایت قرار می‌گیرند و برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای، به شرکت‌ها و مجموعه‌های برتر کشور معرفی خواهند شد.