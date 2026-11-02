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مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از آغاز سرشماری پاییزه پستانداران شاخص در ۱۶ منطقه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از ۱۴ آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به آغاز سرشماری پاییزه پستانداران شاخص در استان گفت: سرشماری پستانداران یکی از راههای پایش جمعیت حیات وحش و نرخ زاد و ولد در استان، مدیریت زیستگاهها و برنامه ریزی جهت توزیع آب و علوفه در مناطق به شمار میرود.
علی خانی افزود: آگاهی از جمعیت و پراکندگی حیات وحش تاثیر بسزایی در نحوه حفاظت از زیستگاهها و جلوگیری از تخلفات داشته و در مدیریت جمعیتهای حیات وحش، کمک شایانی به حفاظت محیط زیست میکند.
وی گفت: بدین منظور هرساله سرشماری پستانداران در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان انجام می گیرد و سرشماری سال جاری طبق فرم زمان بندی توسط این اداره کل از چهاردهم آبان ماه آغاز می شود و حدود دو ماه ادامه خواهد داشت.
خانی همچنین با صدور فراخوانی از دانشگاهیان، پژوهشگران، فعالان محیط زیست، کوهنوردان، تشکلهای مردم نهاد، جوامع بومی و محلی و سایر علاقهمندان به حفظ محیط زیست دعوت کرد تا در اجرای برنامه سرشماری گونههای شاخص پستانداران یاری گر محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان باشند.