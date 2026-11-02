به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به آغاز سرشماری پاییزه پستانداران شاخص در استان گفت: سرشماری پستانداران یکی از راه‌های پایش جمعیت حیات وحش و نرخ زاد و ولد در استان، مدیریت زیستگاه‌ها و برنامه ریزی جهت توزیع آب و علوفه در مناطق به شمار می‌رود.

علی خانی افزود: آگاهی از جمعیت و پراکندگی حیات وحش تاثیر بسزایی در نحوه حفاظت از زیستگاه‌ها و جلوگیری از تخلفات داشته و در مدیریت جمعیت‌های حیات وحش، کمک شایانی به حفاظت محیط زیست می‌کند.

وی گفت: بدین منظور هرساله سرشماری پستانداران در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان انجام می گیرد و سرشماری سال جاری طبق فرم زمان بندی توسط این اداره کل از چهاردهم آبان ماه آغاز می شود و حدود دو ماه ادامه خواهد داشت.

خانی همچنین با صدور فراخوانی از دانشگاهیان، پژوهشگران، فعالان محیط زیست، کوهنوردان، تشکل‌های مردم نهاد، جوامع بومی و محلی و سایر علاقه‌مندان به حفظ محیط زیست دعوت کرد تا در اجرای برنامه سرشماری گونه‌های شاخص پستانداران یاری گر محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان باشند.