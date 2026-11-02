فرمانده انتظامی شهرستان قائم‌شهر از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی در پوشش آموزش و سرمایه‌گذاری ارز‌های دیجیتال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان قائم‌شهر از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی در پوشش آموزش و سرمایه‌گذاری ارز‌های دیجیتال خبر داد.

سرهنگ علی اکبر قلی پور در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر فریب و کلاهبرداری از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: متهم با سوءاستفاده از اعتماد شاکی و معرفی خود به‌عنوان فردی متخصص در حوزه رمزارزها، وی را به سرمایه‌گذاری ترغیب و با پرداخت سود اولیه، اعتماد شاکی را جلب کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم‌شهر تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با ردیابی تراکنش‌ها، کیف پول‌های مرتبط با متهم را شناسایی و در بررسی‌های تخصصی در نهایت به شناسایی هویت متهم و کشف مسیر فعالیت وی منجر شد.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر و تجهیزات رایانه‌ای او را ضبط کردند.

سرهنگ قلی پور خاطر نشان کرد: ماموران در بررسی کیف پول دیجیتال موجود در تلفن همراه متهم، دارایی رمزارزی به ارزش تقریبی ۶۷ هزار دلار شناسایی و با دستور قضایی مسدود و تحقیقات برای شناسایی سایر قربانیان احتمالی ادامه دارد.