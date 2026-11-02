رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با تأکید بر اینکه غذا یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی است، گفت: برخلاف چالش‌های اقلیمی، کمبود آب و محدودیت‌های تحریمی، امنیت غذایی کشور با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی ارکان حاکمیت پایدار مانده است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در برنامه‌ی «سلام خبرنگار» با اشاره به برگزاری آیین روز جهانی غذا که امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و نماینده فائو در ایران برگزار می‌شود، به تشریح برنامه‌های کلان این سازمان برای تحقق امنیت غذایی پایدار پرداخت.

وی با اشاره به اینکه شعار سازمان فائو در سال جاری بر لزوم آینده‌نگری و به‌کارگیری دانش در مزرعه تأکید دارد، افزود: سازمان تات نیز در راستای شعار سال (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) و با هدف افزایش بهره‌وری، تمرکز خود را بر «توسعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی» معطوف کرده است؛ چرا که تولید دانشی که قابل استفاده و کاربردی برای کشاورز نباشد، گره‌ای از کار باز نمی‌کند.

اجرای طرح مزارع الگویی و کاهش شکاف عملکردی

رئیس سازمان تات مهم‌ترین چالش بخش کشاورزی را وجود «شکاف عملکردی» میان کشاورزان پیشرو و کشاورزان خردپا دانست و از اجرای موفق طرح مزارع الگویی خبر داد، و گفت: «این طرح از ابتدای سال برای سه محصول برنج، ذرت و پنبه در سطح ۵۴۰ کشاورز پیشرو اجرا شد که به هر یک از آنها، ۲۰ کشاورز خرده‌پا متصل گردید. به عنوان نمونه، در محصول برنج با فعالیت ۱۵۲ مزرعه در استان‌های شمالی، در ارزیابی‌های اولیه شاهد ۲۰ درصد افزایش عملکرد در مزارع کشاورزان خرده‌پا بوده‌ایم.»

گل‌محمدی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای تسری این الگو به محصولات گندم، جو، کلزا، دانه‌های روغنی و چغندر قند پاییزه آغاز شده و هدف‌گذاری شده است تا پایان سال، این شبکه به ۲۰۰۰ کشاورز پیشرو و ۴۰ هزار مزرعه متصل شود. همچنین طرح‌های توسعه‌ای مشابهی برای ۵ محصول اساسی از جمله سیب‌زمینی در ۳ استان، ۹ شهرستان و ۱۱۰ مزرعه اجرایی شده است تا کشاورزان از نزدیک شاهد پیاده‌سازی بسته‌های دانشی باشند.

هوشمندسازی کشاورزی و راه‌اندازی نخستین مرکز پایش تولید کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده برای گذار از کشاورزی سنتی به پیشرفته، به چالش‌های آب و تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: «تولید ارقام مقاوم به خشکی و تنش، توجه به سلامت غذا، و در کنار آن حرکت به سمت هوشمندسازی، سنجش از دور و اینترنت اشیا در دستور کار قرار دارد.»

وی از راه‌اندازی نخستین مرکز پایش تولید کشاورزی کشور در سال گذشته خبر داد و افزود: مرکز پایش هوشمند الگوی کشت علاوه بر مدیریت الگوی کشت، با سنجش از دور به پیش‌بینی دقیق میزان کشت محصولات می‌پردازد تا پیش از بروز چالش، بازار محصولات کنترل شده و از مازاد یا کمبود تولید جلوگیری شود.

گل محمدی گفت: دیگر اقدام وزارت جهاد کشاورزی، راه اندازی سخنگوی هوشمند بخش کشاورزی است؛ سامانه‌ای که یافته‌های پژوهشی محققان را از طریق تلفن همراه (با همکاری همراه اول) در اختیار کشاورز قرار می‌دهد تا در صورت مواجهه با آفت در مزرعه، به‌صورت هوشمند دستورات عملیاتی دریافت کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر اهمیت توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه کشاورزی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ۶۴۰ شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور در مراکز رشد و پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور مستقر هستند، که نقش مهمی در نوآوری بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.

۱۶ اکتبر، مصادف با ۲۴ مهر، با عنوان روز جهانی غذایی نامگذاری شده است. شعار امسال این روز، «امروز نوآوری کنیم، فردا تغذیه کنیم» تعیین شده بود.