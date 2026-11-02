سه ماده از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در نشست علنی وبیناری مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، مواد دیگری از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند.

وزیر امور خارجه هم که در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافته بود؛ ضمن رد ادعای دیدار هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی در قطر، گفت: نتیجه مذاکرات به موضع آمریکا بستگی دارد.

آقای عراقچی تاکید کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از تجربیات دو جنگ تحمیلی اخیر، بسیار قوی‌تر از قبل آماده‌اند.