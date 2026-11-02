استان فارس از فردا و همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود؛ این مراسم با حضور مردم و مسئولان و با برنامه‌های معنوی متعددی در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار سرتیپ دوم سعید کوشکی جهرمی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس گفت: از ۲۰ شهیدی که قرار است پیکر مطهر آنان فردا تشییع شوند، پیکر ۷ شهید در ۷ نقطه استان تشییع و خاکسپاری می‌شوند و ۱۳ شهید پس از اتمام مراسم‌ به معراج شهدای مرکزی تهران بازگردانده خواهند شد.

پیکر مطهر این شهدا صبح فردا سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه، ساعت ۸ صبح در دروازه قرآن شیراز با تشریفات نظامی و حضور مسئولان ارشد استان مورد استقبال قرار می‌گیرد.

سردار کوشکی تصریح کرد: پس از تشریفات رسمی، پیکر مطهر شهدای گمنام از فردا ۱۲ آبان تا ۲۱ آبان ماه در مراسم‌ تجمع مردمی شبانه در سطح استان تشییع می شود

وی بیان داشت: همچنین مراسم وداع با پیکر مطهر این شهدا، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ برگزار می‌شود.

سردار کوشکی در ادامه افزود: در ادامه این برنامه‌ها، روز جمعه ۲۲ آبان ماه، پیکر مطهر این شهدا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، از میدان شهدای شیراز به سمت حرم مطهر شاهچراغ تشییع خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس از مردم استان فارس برای حضور در این مراسم‌های معنوی و همراهی با شهدای گمنام دعوت کرد.