به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره شیلات شهرستان میناب گفت: ماهی‌های این بازار علاوه بر نقاط مختلف هرمزگان به تهران، اصفهان، فارس، کرمان، زاهدان، چابهار، یزد و خوزستان هم فرستاده می‌شود.

معین دهقانی افزود: آبزیان عرضه شده در این بازار بیشتر از بنادر کوه مبارک، جاسک، سیریک، کوهستک، کرگان و کلاهی تامین می‌شود.

وی گفت: اکنون فصل صید ماهی هوور، شیرماهی، سارم، مقوا و کتو است.

رئیس اداره شیلات میناب گفت: بازار ماهی گورزانگ معروف به پاچال یکی از بازار‌های قدیمی هرمزگان و از مراکز مهم عرضه آبزیان کشور است.

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دهقانی افزود: این مرکز که از ظرفیت‌های مهم منطقه به شمار می‌رود با ۱۰۰ غرفه، زمینه اشتغال بیش از دو هزار تن را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است.

وی گفت: ۹۰ فروند لنج و ۶۶۰ قایق صیادی در بنادر شهرستان میناب به کار صید و صیادی مشغولند.

روستای گورزانگ با ۴ هزار تن جمعیت در ۱۰ کیلومتری شهر میناب واقع است و یکی از بزرگترین روستا‌های بخش بندزرک است.

بیشتر مردم این روستا به کشاورزی و کار در بازار ماهی مشغول هستند.