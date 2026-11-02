به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در پی اعلام حادثه آتش سوزی سکوی پسماند اصفهان دیشب به ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع، نیرو‌های عملیاتی از ۳ ایستگاه به همراه افسر کشیک وقت به محل حادثه اعزام شدند، اما وزش شدید باد و حجم بالای گردوغبار عملیات آتش‌نشانان را با چالش مواجه کرده بود.

مجتبی دهقانی افزود: وزش شدید باد و وجود گردوغبار بسیار زیاد در محدوده حادثه، شرایط عملیاتی را به شدت دشوار کرده و کار آتش‌نشانان را با چالش جدی مواجه ساخته بود؛ با این وجود، نیرو‌های عملیاتی با تلاش مستمر و حضور به‌موقع در صحنه، موفق شدند حریق را به طور کامل تحت کنترل درآورند و از گسترش بیشتر آن جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تاکید کرد: آتش‌سوزی تحت کنترل قرار دارد و خطری محیط را تهدید نمی‌کند؛ هم‌اکنون نیز عملیات تکمیلی برای خاموش‌سازی کامل کانون‌های باقی‌مانده و پاکسازی نهایی محل توسط نیرو‌های عملیاتی در جریان است.