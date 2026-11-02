مسابقات قهرمانی کاراته سبک کیوکوشین ماتسویی استان یزد در بخش آقایان، با حضور ۱۵۰ ورزشکار از پنج شهرستان استان، به میزبانی مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات قهرمانی کاراته سبک کیوکوشین ماتسویی استان یزد در بخش آقایان، با حضور ۱۵۰ ورزشکار از پنج شهرستان استان، به میزبانی مهریز برگزار شد. این دوره از رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و با حضور کاراته‌کا‌هایی از شهرستان‌های یزد، مهریز، اردکان، میبد و خاتم برگزار شد.

در این مسابقات، ۱۵۰ ورزشکار در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، در فضایی رقابتی و ورزشی به مصاف یکدیگر رفتند.

این رقابت‌ها با هدف توسعه و ترویج ورزش کاراته، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی و فراهم‌کردن زمینه رقابت سالم میان ورزشکاران استان یزد برگزار شد.

در پایان این مسابقات نیز از نفرات برتر هر رده سنی با اهدای مدال و حکم قهرمانی تجلیل شد.