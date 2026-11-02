به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ مرتضی ایمانی رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو متهم سابقه‌دار پس از تعقیب و گریز با مأموران در بزرگراه تهران–ساوه خبر داد. وی افزود: متهمان با خودرویی دارای پلاک جعلی تردد می‌کردند و پس از بی‌توجهی به فرمان ایست، با رفتار‌های پرخطر جان شهروندان و رانندگان عبوری را به خطر انداختند.

سرهنگ مرتضی ایمانی ادامه داد: مأموران گشت پلیس آگاهی هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ با چند سرنشین مشکوک شدند. بررسی پلاک خودرو نشان داد شماره نصب‌شده با مشخصات وسیله نقلیه مطابقت ندارد.

وی با اشاره به اینکه مأموران با استفاده از علائم هشداردهنده و بلندگو دستور توقف دادند، اما راننده بدون توجه به فرمان پلیس به فرار ادامه داد تصریح کرد: راننده در جریان فرار با حرکات خطرناک و پرتاب برخی ابزار‌ها به سمت خودروی مأموران، موجب به خطر افتادن امنیت خودرو‌های عبوری شد. مأموران نیز برای متوقف کردن خودرو و با رعایت ضوابط قانونی به‌کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کردند.

رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در ادامه تعقیب و گریز، دو نفر از سرنشینان خودرو از آن خارج شدند که مأموران یکی از آنان را دستگیر کردند. راننده نیز پس از ادامه فرار و رها کردن خودرو به دلیل بروز نقص فنی، با تعقیب مأموران بازداشت شد.

وی با اشاره به سوابق کیفری دو متهم تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان داده است آنان پیش‌تر در پرونده‌هایی از جمله سرقت منزل سابقه داشته‌اند.

سرهنگ ایمانی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفی نیز مشخص شد پلاک اصلی با پلاکی جعلی پوشانده شده است. همچنین تعدادی وسایل و اقلام مشکوک از جمله بی‌سیم دستی، کلید، ابزار، کلاه، ماسک و حروف و اعداد مورد استفاده برای تغییر پلاک کشف شد.

وی افزود: دو متهم به همراه خودروی توقیفی برای انجام تحقیقات تخصصی و بررسی احتمال ارتباط با سایر سرقت‌ها به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.