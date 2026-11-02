به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۹ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵) ، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



ادعای مقامات آمریکایی درباره استفاده از خاک افغانستان علیه ایران

سخنگوی حکومت افغانستان هرگونه ادعای مقامات آمریکایی درباره استفاده از خاک افغانستان علیه ایران را تکذیب کرد.



ادعای بحران دارویی در کشور

سازمان غذا و دارو هرگونه ادعا در خصوص بحران دارویی در کشور را رد کرد.



تیراندازی مقابل مدرسه غیردولتی در کرج

رئیس اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش استان البرز درباره خبر انتشار یافته در فضای مجازی و رسانه ای با عنوان تیراندازی در جلو مدرسه غیر دولتی کرج، هرگونه ارتباط این درگیری با مدرسه را رد کرد و گفت: درگیری بین افراد دیگری و مربوط به ساکنان ساختمان روبروی مدرسه رخ داده و ربطی به مدرسه ندارد.



حمله به سفیر پاکستان در ایران

سفارت پاکستان در تهران با انتشار بیانیه‌ای نوشت: گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و سایر محافل درباره جناب آقای عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران،کاملاً بی‌اساس بوده و هیچ‌گونه صحت و اعتبار واقعی ندارند .



حذف ارز ترجیحی از دارو

سازمان غذا و دارو هرگونه ادعا در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو را رد کرد.



ادعاهای مطرح شده درباره قالیباف و مواضع او درخصوص پایان جنگ تحمیلی دوم در تیر ۱۴۰۴

رئیس اداره اخبار مجلس در واکنش به ادعای مطرح شده درباره قالیباف نوشت که این ادعا صحت ندارد و جنگ ۱۲ روزه براساس ابلاغیه فرمانده کل قوا پایان یافت.

