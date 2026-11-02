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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۱ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
خبرگزاری پژواک
رئیس الوزرای امارت اسلامی، اعتبارنامه سفیر جدید بلاروس را پذیرفت
تظاهرات نسل جوان در ۳۴ شهر آلمان؛ اعتراضات در فرانکفورت به غارت فروشگاهها انجامید
جلوگیری از ورود نزدیک به ۲۰۰۰ تانکر بنزین بیکیفیت طی ۷ ماه در اسلام قلعه
خبرگزاری باختر
فیدان: بسته شدن تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین را به گونه چشمگیری تشدید کرده است
محسن رضایی: ایران بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکره با آمریکا را به اجرای هفت شرط منوط کرد
روزنامه اطلاعات روز
دو نفتکش در تنگه هرمز منفجر شدند
عراقچی: مذاکره با میانجیگران قطری هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است
طالبان: حملات پاکستان به پکتیکا یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت
۸ نفر در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند
روزنامه هشت صبح
منابع پاکستانی از پاسخ به تیراندازی بیدلیل طالبان در نقاط مرزی خبر دادند
رئیس جمهور ترکیه به کره جنوبی میرود
ترامپ: آمریکا ناچار خواهد شد ضربه سنگینی به ایران بزند
یک نفتکش در خلیج فارس هدف اصابت دو پرتابه ناشناس قرار گرفت