صبح امروز بر اثر واژگونی یک سواری پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق در محور سربیشه- نهبندان، گردنه چاه آخوند شفیع خودرو دچار آتش سوزی شد و راننده خودرو جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۶ و ۳۲ دقیقه صبح امروز با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در محور سربیشه-نهبندان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند، یک سواری پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق که در محور سربیشه در حال حرکت بوده در محل گردنه چاه آخوند شفیع واژگون شده است که بر اثر این سانحه رانندگی، خودرو دچار حریق شده و راننده خودرو جان خود را از دست داده است.

وی با اشاره به این که علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از حمل بار سوخت قاچاق خارج از باک تشخیص داده شده است گفت: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز نمایند.