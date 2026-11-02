

دکتر علیرضا کریمیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: متقاضیان شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ تا پایان روز جمعه ۱۵ آبان فرصت دارند با مراجعه به وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: فرصت ثبت‌نام متقاضیان آزمون دکتری از شامگاه یکشنبه؛ ۳ آبان‌ آغاز و بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی سازمان سنجش، هر متقاضی می‌تواند فقط در یک کدرشته امتحانی ثبت‌نام و در آزمون مربوط به آن شرکت کند.

کریمیان به متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی توصیه کرد که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون به شرح ذیل اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.





مراحلی که متقاضیان آزمون دکتری باید برای شروع به ثبت‌نام بگذراند:

۱- مراجعه به تارنمای سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org برای تهیه کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱).

۲- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۳- آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

۴- خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ ۲۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در تارنمای سازمان سنجش. (لازم به توضیح است میزان ۴۵۰ هزار ریال از این مبلغ مربوط به هزینه خدمات ارسال پیامک است).

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی:

به متقاضیان توصیه می‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش‌نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعات لازم را بر اساس بند‌های برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد کنند. ضمن تأکید بر دقت در درج اطلاعات ثبت‌نام توسط متقاضیان، یادآور می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک متقاضی، در صورت پذیرفته‌شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون:

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون دکتری تخصصی در صبح روز جمعه؛ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز دوشنبه؛ ۱۲ بهمن‌ماه تا پنجشنبه؛ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامه ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.

توصیه‌های مهم‌:

۱) متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری کنند.

۲) در انتخاب مجموعه امتحانی و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت کنید؛ پس از دریافت کد پیگیری در این خصوص، به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی حوزه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳) با توجه به مشکلات به‌وجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان و تأکید بر این نکته که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبت‌نام آنان توسط دیگران انجام می‌شود رخ داده است، توصیه می‌شود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کنید تا اشتباهی، عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما ارسال نشود، چرا که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴) شرایط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری، در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون درج شده است و هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ضوابط ثبت‌نام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق تارنمای سازمان سنجش و هفته‌نامه خبری پیک‌سنجش و در صورت لزوم از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

تذکر مهم: متقاضیانی که در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ پذیرفته شده‌اند لازم است به این نکات توجه کنند:

پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه (آموزش رایگان) آزمون دکتری سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ را ندارند. این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت‌نام آن آزمون، از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی انصراف قطعی دهند.

همچنین همه پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا پایان زمان ثبت‌نام آزمون سال ۱۴۰۶، از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبولی قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

یادآور می‌شود، متقاضیانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی دوره آموزش رایگان (دوره روزانه) آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ قرار گیرند، چه در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود ثبت‌نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۷ را نخواهند داشت.

پذیرفته‌شدگان دوره‌های غیر روزانه آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های غیر روزانه دکتری (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان) مانند سال‌های گذشته می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ ثبت‌نام و در آزمون شرکت کنند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی، در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبولی قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.