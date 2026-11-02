برای تقویت همبستگی ملی و اعلام آمادگی برای دفاع از امنیت و اقتدار کشور، مردم مهاباد امروز دوشنبه در رزمایش گسترده «گردان‌های جان‌فدا» در این شهرستان حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امروز دوشنبه، یازدهم آبان ماه، رزمایش گردان‌های جان‌فدا با هدف تقویت انسجام ملی و همبستگی میان نیرو‌های مردمی در مهاباد در حال برگزاری است.

حضور حماسی و هوشمندانه مردم غیور و جان‌فدای مهاباد در این رویداد، جلوه‌ای از وحدت و هوشیاری ملی است که توطئه‌ها و خواب آشفته بدخواهان این مرز و بوم را برهم می‌زند.