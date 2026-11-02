اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران نسبت به فعالیت سامانه بارشی و آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان از بعدازظهر امروز دوشنبه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۷ هواشناسی استان مبنی بر فعالیت سامانه بارشی، از بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۱ آبان تا صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، مناطق غربی، دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و شرقی استان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت؛ بنابراین آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان ضروری است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، فعالیت این سامانه با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد، در ارتفاعات با شدت نسبتاً بیشتر همراه خواهد بود.

این شرایط جوی می‌تواند موجب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، کاهش دید، خسارت به سازه‌های موقت و کم‌مقاوم و همچنین ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی شود.

در همین راستا، اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران ضمن تأکید بر آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، از شهروندان و مسافران درخواست می‌کند:

🔹 از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند.

🔹 از تردد‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی و مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی پرهیز کرده و هنگام رانندگی احتیاط لازم را داشته باشند.

🔹 از هرگونه فعالیت کوهنوردی، طبیعت‌گردی و گردشگری در ارتفاعات و مناطق مستعد خطر خودداری کنند.

🔹 از استقرار در مجاورت سازه‌های موقت، درختان فرسوده و تابلو‌های تبلیغاتی در زمان وزش باد خودداری کنند.

🔹 نسبت به استحکام‌بخشی و ایمن‌سازی سازه‌های موقت و تجهیزات مستقر در فضای باز اقدام کنند.

🔹 هشدار‌ها و اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران را از طریق منابع معتبر دنبال کنند.

همچنین از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، راهداری، نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان درخواست می‌شود ضمن حفظ آمادگی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، نسبت به پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، نقاط حادثه‌خیز و محور‌های کوهستانی اقدام کرده و آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.

تأکید می‌شود رعایت توصیه‌های ایمنی و توجه به هشدار‌های صادرشده می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی و حفظ جان شهروندان داشته باشد.