رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راسک سیستان و بلوچستان از ثبت ۱۴۱ فرصت شغلی از مجموع ۳۹۰ فرصت تعهد شده برای شهرستان سرباز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور آرامش گفت: از مجموع ۳۹۰ فرصت شغلی تعهد شده برای شهرستان سرباز، تاکنون ۱۴۱ فرصت شغلی در سامانه ثبت شده که معادل حدود ۳۶.۲ درصد از تعهد اشتغال این شهرستان است.

وی درباره تسهیلات مشاغل خانگی نیز گفت: ۲ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده که به‌صورت مساوی میان بانک‌های ملی و صادرات تقسیم شده و سهم هر بانک یک میلیارد تومان است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راسک افزود: پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک ملی تکمیل شده و آنان می‌توانند برای دریافت تسهیلات به این بانک مراجعه کنند؛ درخواست متقاضیان بانک صادرات نیز در دست بررسی و پیگیری است.

آرامش با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان سرباز گفت: کشاورزی گرمسیری و باغداری، به‌ویژه تولید محصولاتی مانند انبه، موز و پاپایا، از زمینه‌های مستعد اشتغال در این شهرستان است و توسعه فعالیت‌های فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند.

وی دامداری، آبزی‌پروری و گردشگری روستایی را از دیگر زمینه‌های اشتغال‌زایی سرباز عنوان کرد و افزود: توسعه کسب‌وکار‌های خرد و خانگی در این حوزه‌ها می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان را فراهم کند.