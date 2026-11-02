مدیرکل بیمه سلامت گیلان از پرداخت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه درمان بیمه شدگان به پزشکان، موسسات تشخیصی و درمانی و مراکز سطح یک (نظام ارجاع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمود عاطف راد گفت: از ابتدای امسال تاکنون، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه درمان بیمه شدگان شامل سهم سازمان، ارز ترجیحی و تعرفه پرستاری به پزشکان، موسسات تشخیصی و درمانی و مراکز سطح یک (نظام ارجاع) پرداخت شد.

وی با بیان اینکه ماهانه به طور متوسط حدود ۴۵۰ هزار نسخه الکترونیک از سوی پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت تجویز می‌شود، افزود: بر اساس آخرین آمار، ۲ هزار و ۴۳ موسسه شامل مطب های پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری‌ و بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان با بیمه سلامت گیلان قرارداد دارند.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۴۹۳ هزار نفر معادل ۵۲ درصد جمعیت گیلان زیرپوشش بیمه سلامت هستند، گفت: با اجرای طرح رایگان پوشش همگانی بیمه سلامت برای اقشار کم درآمد به ویژه افراد بدون پوشش بیمه درمانی، بیش از یک میلیون و ۱۲۶ هزار نفر از روستائیان، ساکنان شهر‌های با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و پنج دهک پایین جامعه شهری و روستایی زیر پوشش رایگان بیمه سلامت قرار دارند.

دکتر عاطف راد با اشاره به پرداخت بخشی از هزینه های درمان از سوی بیمه شدگان بر اساس دهک درآمدی، گفت: دهک ششم با پرداخت ۴۰ درصد از حق بیمه و مشارکت ۶۰ درصدی دولت، دهک هفتم با پرداخت ۵۰ درصد از حق بیمه و مشارکت ۵۰ درصدی دولت، دهک هشتم با پرداخت ۶۰ درصد از حق بیمه و مشارکت ۴۰ درصدی دولت و دهک نهم با پرداخت ۷۰ درصد از حق بیمه و مشارکت ۳۰ درصدی دولت، می‌توانند از مزایای بیمه سلامت استفاده کنند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه ۱۶۶۶ با هدف ارتباط مستقیم با بیمه‌شدگان، افزود: شهروندان برای دریافت هرگونه اطلاعات بیمه‌ای و راهنمایی می‌توانند با این سامانه تماس بگیرند.