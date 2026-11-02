به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان از برگزاری نهمین اجلاس استانی نماز در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه خبر داد و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، ارتقای کیفیت اجرایی، پوشش رسانه‌ای گسترده و معرفی الگو‌های موفق در ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد.

مرضیه مهدوی در نشست هماهنگی و بررسی روند آماده‌سازی نهمین اجلاس استانی نماز گفت: این اجلاس باید در شأن جایگاه والای نماز و با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

با توجه به هم‌زمانی برنامه اولیه اجلاس با مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام، زمان برگزاری این رویداد از ۲۰ آبان‌ماه به روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه تغییر یافته است.

معرفی ورزشکارانی که در کنار موفقیت‌های ورزشی به ارزش‌های دینی و اقامه نماز پایبند هستند، می‌تواند در ارائه الگو‌های مثبت به نوجوانان و جوانان نقش‌آفرین باشد.