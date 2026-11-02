به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: این اقدام حفاظتی که به عنوان مسدود کردن تیروئید با ید شناخته می‌شود، شامل تجویز قرص‌های یدید پتاسیم (KI) قبل یا در ابتدای مواجهه با ید رادیواکتیو است.

بر اساس این گزارش، این قرص وقتی که در دز مناسب و در فاصله زمانی درست حوالی مواجهه با ید رادیواکتیو مصرف شود، غده تیروئید را با ید پایدار اشباع می‌کند و در نتیجه ید رادیواکتیو توسط غده تیروئید جذب و ذخیره نمی‌شود. هر یدی که بیش از نیاز تیروئید برای تولید هورمون‌های تیروئید (چه غیررادیواکتیو و چه رادیواکتیو) وجود داشته باشد، ظرف چند روز از طریق ادرار دفع می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت یادآور شد: یدید پتاسیم یک نمک معدنی است که در آن پتاسیم و ید به نسبت یک به یک با هم ترکیب می‌شوند و فرمول شیمیایی آن KI است. ترکیب دیگری که مسئولین بهداشت کشور ممکن است تصمیم به استفاده از آن بگیرند، یدات پتاسیم (KIO۳) است که در این صورت دز مناسب آن مشخص خواهد شد.