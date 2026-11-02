رئیس هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان گفت: مرحله نهایی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان از شنبه به میزبانی استان همدان آغاز می‌شود و در این دوره سراسری بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب بیش از یک هزار و ۸۰۰ گروه قرآنی به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حمید نیلی احمدآبادی در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، گفت: مسابقات مدهامتان هم‌اکنون در دوره هجدهم خود است و توسط ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برگزار می‌شود؛ دو دوره اخیر نیز بر اساس آرزوی رهبر شهید انقلاب مبنی بر پایگاه قرآن بودن مساجد، با محوریت «مسجد پایگاه قرآن» شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این مسابقات به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، افزود: دو سال به دلیل شیوع کرونا متوقف ماند و از سال گذشته دوباره از سر گرفته شد. اصلی‌ترین وجه تمایز ادوار اخیر نیز گروهی بودن این رقابت‌هاست که از دوره هفدهم آغاز شد؛ در این چارچوب، مشخصه‌های «مسجد پایگاه قرآن» با نشست شورای سیاستگذاری و کارشناسان این حوزه تدوین شد و مسابقات در قالب گروه‌های شش‌نفره در دو بخش زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال و به تفکیک خواهران و برادران برگزار می‌شود.

رئیس هجدهمین دوره مدهامتان با اشاره به استقبال ویژه از این دوره اظهار داشت: امسال حدودا بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب بیش از یک هزار و ۸۰۰ گروه در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور درگیر مسابقات بودند که ۳۵ درصد بیشتر از سال گذشته است. رقابت‌ها در مراحل مساجد همجوار، استانی و نیمه‌نهایی برگزار شده و داوران تا چند روز پیش آثار مرحله نیمه‌نهایی را بررسی کردند؛ مرحله نهایی نیز از شنبه، ۱۶ آبان ماه در همدان آغاز می‌شود و اختتامیه سه‌شنبه انجام خواهد شد.

نیلی احمدآبادی درباره برنامه‌های حاشیه‌ای این رویداد توضیح داد: گروه‌های قرآنی علاوه بر رقابت‌های اصلی، یک کار قرآنی و هنری در حوزه‌هایی مانند حفظ، مفاهیم و اذان‌گویی ارائه می‌کنند که امتیاز دارد. همچنین در حاشیه مسابقات، کار‌های کتابت و نقاشی بر اساس آیات قرآن انجام می‌شود؛ سال گذشته پوستر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برگرفته از نقاشی دختر ۹ ساله‌ای از یزد بود که در کل کشور منتشر و مورد استفاده قرار گرفت.

او درباره گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهایی، گفت: حدود ۴۰ گروه شامل ۲۸۰ نفر به عرصه نهایی رسیده‌اند که رقابت‌های آنان در استان همدان برگزار می‌شود.

نیلی احمدآبادی با قدردانی از استاندار همدان افزود: میزبانی دو دوره اخیر به دلیل همت و پیگیری ایشان با مهمان‌نوازی بسیار خوب انجام شده است؛ پیش از این نیز ادوری از این مسابقات در استان‌هایی مانند کردستان و شیراز برگزار شده بود.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در پایان با بیان اینکه این ستاد بیش از ۲۸ هزار کانون و دو میلیون عضو در سراسر کشور دارد و حتی در مناطق صفر مرزی نیز کانون فرهنگی و هنری دارد، تصریح کرد: این ظرفیت گسترده اقتضا می‌کند چنین رویدادی به‌صورت ادواری و دوره‌ای در استان‌های مختلف شکل بگیرد؛ دو دوره اخیر نیز با نظر استاندار همدان و موافقت رئیس ستاد در این استان میزبانی شده و امیدواریم این رویه ادامه پیدا کند.