رزمایش سراسری قطع برق با هدف سنجش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی عملکرد مولد‌های اضطراری همزمان با سراسر کشور در فارس برگزار و بر ضرورت استمرار آبرسانی و پایداری زیرساخت‌های حیاتی در شرایط بحران تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس گفت: رزمایش سراسری قطع برق با هدف سنجش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی عملکرد مولد‌های اضطراری در سراسر کشور برگزار شد؛ در این مانور، بر ضرورت استمرار آبرسانی و پایداری زیرساخت‌های حیاتی در شرایط بحران تأکید شد.

علی شبانی بیان داشت: این رزمایش با هدف شناسایی نقاط آسیب‌پذیر تأسیسات، سنجش سرعت واکنش دستگاه‌ها و اطمینان از تداوم خدمات ضروری در شرایط جنگی و بحران انجام گرفت. در استان فارس نیز مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و صنعت آب و برق، حضور خود را در محل رزمایش اعلام کردند.

وزیر نیرو و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این رزمایش، بر اهمیت کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی به شبکه برق و تأمین منابع انرژی جایگزین برای مقابله با تهدیدات زیرساختی تأکید کردند.

علی شبانی با اشاره به اهمیت پایداری خدمات در شرایط اضطراری، گفت: تأمین پایدار آب آشامیدنی نباید با قطع برق یا اختلال در انرژی متوقف شود. ازاین‌رو، آماده‌به‌کاری مولد‌های اضطراری، تأمین سوخت و پایش مستمر تجهیزات برای استمرار فعالیت چاه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن و مراکز کنترل، از الزامات اساسی است.

وی شناسایی نواقص، تقویت توان عملیاتی نیرو‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌ها را برای حفظ خدمات در زمان بحران ضروری دانست.

در پایان، این رزمایش با هدف شناسایی کاستی‌ها و ارتقای آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با اختلال در شبکه، نتایج خود را برای بهبود مدیریت بحران به کار می‌گیرد.