به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ براساس این اعلام در یک ماه گذشته، ۳۹۷ اقدام خشونت آمیز علیه فلسطینیان صورت گرفته که بالاترین میزان حمله "در یک ماه " از سال ۲۰۰۶ تاکنون است.

این نهاد بین المللی اعلام کرد طی دوره مورد بررسی، ۵۷ فلسطینی، از جمله ۹ کودک، در مناطق مختلف کرانه باختری و قدس شرقی مجروح شدند که ۲۳ نفر از آنهادر حملات شهرک نشینان و ۳۴ نفر هم از سوی نظامیان اشغالگر هدف قرار گرفتند.

هم زمان خبر‌ها از حملات ارتش صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری حکایت دارد. در این حملات شهرک قباطیه در جنوب جنین، شمال رام الله، مناطقی در نابلس، طوباس و الخلیل هدف یورش نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

مناطق مختلف غزه همچنان زیر آتش اشغالگران صهیونیست

توپخانه ارتش صهیونیستی از بامداد امروز مناطقی در شمال و مرکز نوار غزه را گلولهباران کرد. مناطق شرقی شهر غزه در شمال و خان یونس در جنوب نوار غزه هم هدف تیراندازی نظامیان اشغالگر قرار گرفت. همزمان قایق های جنگی رژیم صهیونیستی مناطق ساحلی خان یونس را هدف قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین عملیات انفجاری گسترده ای را در روستای «المصدر» در مرکز نوار غزه انجام داد.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرد ماه گذشته بیشترین شمار مجروحان از زمان اجرای آتش بس نوار غزه در مهر سال گذشته ثبت شده است.