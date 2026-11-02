کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا امروز در صبح آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد و در بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی متلاطم خواهد شد.

دریای آرام صبح در هرمزگان، متلاطم در بعدازظهر و شب، ۱۱ آبان

دریای آرام صبح در هرمزگان، متلاطم در بعدازظهر و شب، ۱۱ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در بعدازظهر و شب ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر و شب در مناطق دریا و جزایر افزایش باد جنوب غربی و در ارتفاعات با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای، گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱ متر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر صورت پذیرد و از دریاروی با شناور‌های سبک و صیادی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا تا پنجشنبه با تداوم باد‌های غربی برروی دریا، گذر امواج ناپایدار جوی و فعالیت موجی بارشی نیز در استان پیش بینی و سبب ناپایداری جوی و رگبار باران و رعد و برق به ویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۲ تا ۴ درجه‌ای دما مورد انتظار است.