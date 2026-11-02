مردم مهاباد با حضور مقتدرانه در عرصه‌های اجتماعی و ایستادگی در برابر چالش‌های اقتصادی، پیامی روشن از نفی سلطه‌گری و ایستادگی در برابر سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی مخابره کردند؛ پیامی که نشان از پیوند عمیق مردم با ارزش‌های انقلابی و پایداری در برابر فشار‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در حالی که فشار‌ها و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور شدت یافته است، مردمی که در خیابان‌های مهاباد اقتدار خود را به نمایش می‌گذارند، فراتر از یک حضور ساده، حامل پیامی راهبردی هستند. ایستادگی امروز مردم این شهر در میانه چالش‌های اقتصادی، نشان‌دهنده نوعی «استکبارستیزی» فعال است که بر نفی هرگونه سلطه خارجی تأکید دارد.

مردمی که با وجود تمامی محدودیت‌ها و فشار‌های اقتصادی، همچنان در مسیر توسعه و حفظ حاکمیت ملی گام برمی‌دارند، ثابت کرده‌اند که تحریم‌ها نمی‌تواند اراده آنها را برای پایبندی به مسیر انقلاب و حمایت از منافع ملی تغییر دهد. این پایداری، نویدبخش حفظ اقتدار ملی در برابر جبهه دشمن (آمریکا و صهیونیسم) است.