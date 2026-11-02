به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران از پرداخت بیش از ۲۸ میلیارد تومان صدقه توسط مردم نیکوکار استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر ضرورت ترویج و استفاده از روش‌های نوین پرداخت صدقه تأکید کرد.

مهدی رحمان‌زاده با اشاره به مشارکت ارزشمند مردم نیکوکار استان در حمایت از نیازمندان اظهار کرد: مردم خیراندیش مازندران در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند که این مشارکت خداپسندانه، جلوه‌ای از روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه مردم استان به دستگیری از خانواده‌های نیازمند است.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ خیر و احسان و احیای سنت حسنه صدقه از رسالت‌های مهم کمیته امداد است، افزود: امروز با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین، می‌توان زمینه مشارکت آسان‌تر و گسترده‌تر مردم در امور خیرخواهانه را فراهم کرد. در همین راستا، توسعه روش‌های الکترونیکی پرداخت صدقه و معرفی اپلیکیشن «صدقه من» از جمله راهکار‌های مؤثر برای تسهیل مشارکت نیکوکاران در حمایت از محرومان به شمار می‌رود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مازندران با تأکید بر اینکه نیکوکاری نباید به زمان و مکان خاصی محدود شود، تصریح کرد: با استفاده از اپلیکیشن «صدقه من» و صندوق صدقات الکترونیکی، مردم می‌توانند به‌سادگی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، در هر زمان و مکان در این سنت ارزشمند مشارکت کنند. گسترش این شیوه‌ها، علاوه بر تسهیل فرآیند پرداخت، زمینه حرکت به سمت کاهش وابستگی به صندوق‌های فیزیکی و توسعه خدمات هوشمند در حوزه مشارکت‌های مردمی را فراهم می‌کند.

رحمان‌زاده ادامه داد: یکی از مزیت‌های صندوق صدقات الکترونیکی، امکان انتخاب استان یا شهرستان محل هزینه‌کرد کمک‌ها و همچنین تعیین سرفصل موردنظر برای مصرف صدقه است. این قابلیت به نیکوکاران کمک می‌کند تا با آگاهی و اختیار بیشتری در حمایت از نیازمندان مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به محل هزینه‌کرد صدقات جمع‌آوری‌شده گفت: کمک‌های مردمی در زمینه‌های مختلفی از جمله درمان، امور فرهنگی، فعالیت‌های عمرانی، تأمین جهیزیه، معیشت خانواده‌ها و تهیه لوازم ضروری زندگی مددجویان و نیازمندان هزینه می‌شود و هر میزان مشارکت مردم می‌تواند در بهبود شرایط زندگی خانواده‌های تحت حمایت مؤثر باشد.

رحمان‌زاده با اشاره به استقبال مردم از روش‌های نوین نیکوکاری خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع پویش «هر ایرانی، یک صندوق صدقه الکترونیکی» تاکنون ۶۸۰۰۰ نفر از مردم نیکوکار استان به این پویش پیوسته‌اند و بیش از ۶ میلیارد و ۴۷۶ میلیون تومان صدقه از طریق روش‌های الکترونیکی جمع‌آوری شده است. امیدواریم با معرفی گسترده‌تر اپلیکیشن «صدقه من» و افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای آن، زمینه مشارکت بیشتر مردم در این حرکت خداپسندانه فراهم شود.

وی ضمن قدردانی از همراهی مردم شریف مازندران در حمایت از محرومان و نیازمندان، از عموم هم‌استانی‌ها دعوت کرد با استفاده از روش‌های الکترونیکی، سهم خود را در گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری ایفا کنند و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت صندوق صدقات شخصی الکترونیکی، عدد ۳ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۱ ارسال کنند یا از طریق نشانی

https://sama.emdad.ir/sama/NewEshterak/۲۹۰۰۰

اقدام کنند.

خاطرنشان می‌شود: ترویج استفاده از اپلیکیشن «صدقه من» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پرداخت الکترونیکی، فرصتی برای تبدیل نیکوکاری به عادتی روزانه، آسان و در دسترس است؛ عادتی که با مشارکت هر ایرانی می‌تواند گامی مؤثر در مسیر کاهش محرومیت و حمایت از خانواده‌های نیازمند باشد.