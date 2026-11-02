به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت الاسلام جلیل محمدی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان برای حضور در این مراسم گفت : در جلسه نهایی ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ، مقرر شد راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در بجنورد، ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهید به سمت مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار شود.