یک کشته و چهار مصدوم در اثر واژگونی خودرو سمند در اردبیل

یک کشته و چهار مصدوم در اثر واژگونی خودرو سمند در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه، گفت: ساعت ۲۱:۵۸ شامگاه یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محدوده بران در شهرستان انگوت به مرکز ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ استان اردبیل اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، نیرو‌های فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی اولیه برای افراد آسیب‌دیده انجام گرفت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه ادامه داد: متأسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه پیش‌بیمارستانی، توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به شرایط جاده و احتیاط بیشتر هنگام عبور از محور‌های مواصلاتی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتار‌های پرخطر، از وقوع حوادث ناگوار رانندگی پیشگیری کنند.