به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز سه‌شنبه برای یک دیدار رسمی از ترکمنستان وارد عشق‌آباد پایتخت این کشور شد.

وزیر امور خارجه در این سفر با مقام‌های ارشد ترکمنستان دیدار و درباره تقویت همکاری‌ها و گسترش مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی گفت‌و‌گو و رایزنی خواهد کرد.