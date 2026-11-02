رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه بمنظور تامین و ارتقاء ایمنی و تسهیل در عبور و مرور برای راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: مراسم ۱۳ آبان از ساعت: ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ۱۳ آبان با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی با حضور اقشار مختلف مردم، انجمن‌های اسلامی، دانشجویان دانشگاه‌ها و دانش آموزان آغاز می‌شود.

وی افزود: بدین منظور محدودیت‌های تردد در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود که مرحله اول از ساعت ۲۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۲ آبان خیابان طالقانی حدفاصل خیابان سپهبد قرنی تا خیابان مفتح، مرحله دوم در روز اجرای مراسم از ساعت ۶:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳ آبان خیابان طالقانی حدفاصل خیابان حافظ تا خیابان مفتح و کلیه خیابان‌های عمود بر خیابان طالقانی در ضلع شمال و جنوب تا یک تقاطع مانده به خیابان طالقانی است.

سردار موسوی پور ادامه داد: محدودیت توقف نیز در دو مرحله که مرحله اول آن از ساعت ۲۰:۰۰ روز سه شنبه ۱۲ آبان در خیابان طالقانی حدفاصل خیابان قرنی تا خیابان مفتح و مرحله دوم از ساعت ۰۶:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳ آبان در خیابان طالقانی از خیابان حافظ تا خیابان مفتح و کلیه معابر عمود برخیابان طالقانی تا شعاع ۵۰ متر و کلیه محل‌های چینش اتوبوس‌های شرکت واحد اجرا می‌گردد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پیش بینی مسیر‌های جایگزین در مسیر «شرقی- غربی»، خیابان انقلاب اسلامی در «هر دو مسیر»، خیابان کریمخان در «هر دو مسیر» و خیابان سمیه در مسیر «شرق به غرب»؛ و در مسیر «شمالی–جنوبی»، خیابان ولیعصر (عج) «جنوب به شمال» و خیابان حافظ «شمال به جنوب» است.

سردار موسوی پور افزود: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس‌ها درخیابان‌های مفتح از خیابان انقلاب اسلامی تا میدان هفت تیر، کریمخان از میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت تیر، ایرانشهر از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، ولیعصر (عج) از تقاطع طالقانی تا تقاطع زرتشت، بلوار کشاورز در مسیر «غرب به شرق»، طالقانی از تقاطع خیابان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان حافظ، نجات اللهی از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، حافظ از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، خیابان شهید قرنی از میدان فردوسی تا تقاطع خیابان کریمخان «داخل خط ویژه» و خیابان موسوی از تقاطع انقلاب تا تقاطع طالقانی است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم راهپیمایی جلوگیری می‌شود، به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر راهپیمایی جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه «اتوبوس، تاکسی و مترو» استفاده نمایند.

وی گفت: هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir مراجعه کنند.