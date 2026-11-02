به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، علی گودرزی افزود: در این عملیات ۶۴ هزار و ۳۶۸ متر از مسیل‌ها لایروبی و بازگشایی شد و ماشین‌آلات نیز در مجموع ۱۱ هزار و ۱۶۱ ساعت فعالیت داشتند.

وی گفت:. برآورد اولیه هزینه اجرای این عملیات ۷۶۰ میلیارد ریال بوده که هرچند ارزش واقعی اقدامات انجام‌شده با توجه به حجم عملیات، تجهیزات به‌کارگرفته‌شده و میزان جابه‌جایی رسوبات، چندین برابر رقم برآوردی ارزیابی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی همچنین با اشاره به پیش‌بینی افزایش حدود ۴۰ درصدی بارندگی‌ها تحت تأثیر پدیده ال‌نینو، بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی و تقویت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: استمرار نهضت لایروبی، کاهش موانع عبور روان‌آب‌ها و آماده‌سازی مسیر‌های انتقال آب، نقش مهمی در محدودسازی خسارات احتمالی سیلاب به زیرساخت‌ها و منازل مردم دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی، ساماندهی مسیل‌ها و بازگشایی دهانه پل‌ها را از الزامات مدیریت ریسک سیلاب در استان دانست و بر تداوم اقدامات اجرایی، اولویت‌بندی نقاط پرخطر و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای ارتقای آمادگی در مواجهه با بارش‌های پیش‌رو تأکید کرد.

سیدمجتبی علوی مقدم در نشست هماهنگی لایروبی مسیل‌های استان، با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران اظهار کرد: مدیریت مخاطرات ناشی از بارندگی و سیلاب، صرفاً به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از آن به شناسایی کانون‌های خطر، رفع موانع طبیعی و انسان‌ساخت در مسیر جریان آب و آماده‌سازی زیرساخت‌های شهری و روستایی پیش از وقوع بارش‌ها بازمی‌گردد.

وی افزود: ساماندهی مسیل‌ها و بازگشایی دهانه پل‌ها باید بر مبنای ارزیابی فنی، میزان خطرپذیری مناطق، سوابق وقوع سیلاب و میزان تأثیرگذاری هر نقطه بر ایمنی سکونتگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی دنبال شود. از این منظر، لایروبی نباید اقدامی مقطعی و صرفاً واکنشی تلقی شود، بلکه لازم است در قالب برنامه‌ای مستمر و نظام‌مند در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری و روستایی قرار گیرد.

علوی‌مقدم همچنین بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت ماشین‌آلات و امکانات دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر کیفیت عملیات و پیگیری نقاط باقی‌مانده تأکید کرد و خواستار استمرار هماهنگی بین‌بخشی برای تکمیل برنامه ساماندهی آبراهه‌ها و کاهش آسیب‌پذیری مناطق مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب شد.