به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این کتاب ۱۲ روایت درباره حریم و حیا که به دغدغه بانوان در رابطه با حجاب گنجانده شده است.

این کتاب در ۱۴۴ صفحه روایت‌هایی واقعی از زندگی عفیفانه بانوانی را به تصویر می‌کشد که سعی در حفظ حجاب خود دارند.

این کتاب را سرای سیندخت گردآوری و به همت انتشارات مهرستان به چاپ رسیده است.

چاپ اول کتاب برای دختران این آبادی در ۱۰۰۰ نسخه وارد بازار نشر شده و قرار است به زودی به چاپ دوم برسد.