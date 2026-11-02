به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، فعالیت سامانه بارشی تا روز چهارشنبه سبب بارش‌های پراکنده و رعد و برق در ارتفاعات و مناطق شمالی می شود

از روز چهارشنبه تا جمعه وزش باد شدید و گرد و خاک بخصوص در ساعات بعد از ظهر و شب پیش بینی می‌شود.

دمای هوا از سه شنبه تا پنجشنبه بین ۳ تا ۵ درجه کاهش نسبی خواهد داشت و در این مدت به علت رگباری بودن بارش‌ها بروز سیلاب و رواناب دور از انتظار نیست.