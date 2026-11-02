در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، ۲۷۳ مادر در شهرستان مهریز از خدمات مشاوره مرکز مشاوره شیر مادر شهید رجایی بهره‌مند شدند؛ این در حالی است که بر اساس آمار ارائه‌شده، ۲۴ درصد تغذیه نوزادان در این شهرستان با شیر مصنوعی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر با هدف بررسی وضعیت تغذیه نوزادان، میزان مصرف شیر مصنوعی و راهکار‌های حمایت از شیردهی مادران در شهرستان مهریز برگزار شد. در این نشست اعلام شد در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۲۷۳ مادر از طریق مرکز مشاوره شیر مادر شهید رجایی پیگیری شده و خدمات مشاوره‌ای دریافت کرده‌اند.

همچنین در این مدت، ۶۰ مادر شرکت‌کننده در کلاس‌های آمادگی زایمان با اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر و فواید آن برای سلامت مادر و کودک آشنا شدند. بر اساس آمار مطرح‌شده در این کمیته، ۲۴ درصد از تغذیه نوزادان شهرستان مهریز در نیمه نخست سال جاری با شیر مصنوعی بوده است.

در پایان این نشست، بر ضرورت گسترش آموزش‌های تخصصی، تقویت خدمات مشاوره‌ای به مادران، حمایت از تداوم شیردهی و کاهش مصرف غیرضروری شیر مصنوعی با هدف ارتقای سلامت مادران و نوزادان تأکید شد.