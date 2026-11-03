فاطمه جعفری و زهرا هاشمی، دو دانش‌آموز پرتلاش کلاس هشتم، در مسابقات کشوری سلول‌های بنیادی مقام برتر را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این دو نوجوان که از نخبگان علمی در حوزه سلول‌های بنیادی به شمار می‌روند، با برنامه‌ریزی دقیق برای ساختن فردایی بهتر، مسیر خود را بر پایه علاقه‌هایشان پیش می‌برند.

به گفته آنان، هدف اصلی‌شان آینده‌ای روشن‌تر و پیشرفت بیشتر برای کشور است.

جعفری و هاشمی فعالیت پژوهشی خود را در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهرستان نجف‌آباد آغاز کردند؛ مرکزی علمی که خدمات خود را به‌صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.