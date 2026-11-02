وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به آیین بزرگداشت علامه حافظیان رضوی، گفت: مرحوم علامه سیدابوالحسن حافظیان، از جمله شخصیت‌هایی بود که بخش مهمی از عمر خویش را، با تحمل دشواری‌های سفر و اقامت در سرزمین‌های دور، وقف گسترش معارف اسلامی و خدمت به مردم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به آیین بزرگداشت علامه سید ابوالحسن حافظیان رضوی (ره) که به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تأکید کرد: مرحوم علامه سیدابوالحسن حافظیان، از جمله این شخصیت‌ها بود که مراتب دانش و تهذیب نفس را با تحمل رنج و مجاهدت پیمود. ایشان سلوک معنوی را به خلوت عبادت و احوال درونی محدود نساخت و بخش مهمی از عمر خویش را، با تحمل دشواری‌های سفر و اقامت در سرزمین‌های دور، وقف گسترش معارف اسلامی و خدمت به مردم کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

در تاریخ فرهنگ و معارف اسلامی، نام عالمانی ماندگار شده است که حاصل سال‌ها مجاهدت علمی و معنوی خویش را به خدمت همنوعان خویش درآورده‌اند و از رهگذر این پیوند مبارک میان معرفت و عمل، آثاری برجای نهاده‌اند که برکات آن از روزگار حیاتشان فراتر رفته است.

مرحوم علامه سیدابوالحسن حافظیان، از جمله این شخصیت‌ها بود که مراتب دانش و تهذیب نفس را با تحمل رنج و مجاهدت پیمود. ایشان سلوک معنوی را به خلوت عبادت و احوال درونی محدود نساخت و بخش مهمی از عمر خویش را، با تحمل دشواری‌های سفر و اقامت در سرزمین‌های دور، وقف گسترش معارف اسلامی و خدمت به مردم کرد.

کارنامه آن عالم وارسته، از احداث مسجد در کشمیر و بنای نشانه‌ای برای تعیین قبله در مناطق کوهستانی آن سرزمین تا مشارکت در ساخت ضریح چهارم بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام، جلوه‌هایی از خدماتی است که با همت فردی و مشارکت مردمی تحقق یافت. اهمیت این اقدامات، فراتر از ساخت بنا‌هایی مذهبی، در آثار ماندگار آنها بر حیات دینی مسلمانان و نسل‌هایی است که همچنان از ثمرات این کوشش‌ها بهره می‌برند و باقیات صالحاتی از جنس ایمان، همت و وارستگی انسانی برای تقرب به پروردگار عالمیان می‌سازند.

در کنار این خدمات، نگارش آثاری، چون «لوح محفوظ» و «جنة الاسماء» به عنوان بخشی از میراث علمی و معنوی علامه حافظیان در کنار فعالیت‌های ترویجی ایشان در شبه‌قاره هند، جلوه‌ای از پیوند دیرپای معنویت و عمل به وظیفه دینی است که در قرن‌های مختلف توسط عالمان و حکیمان ایرانی، فراتر از مرز‌های جغرافیایی استمرار یافته است.

اینجانب، برگزاری آیین نکوداشت علامه حافظیان را ارج می‌نهم و از اهتمام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، استادان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران این گردهمایی سپاسگزاری می‌کنم. امید آنکه این آیین، زمینه شناخت ژرف‌تر ابعاد زندگی، آثار و خدمات آن عالم فقید و انتقال میراث ارزشمند او به نسل‌های آینده را فراهم آورد.

از درگاه خداوند متعال، برای روح آن عالم وارسته، رحمت و رضوان الهی و برای همه خادمان فرهنگ و معارف اسلامی، توفیق و سربلندی مسئلت دارم.



آیین بزرگداشت علامه سید ابوالحسن حافظیان رضوی(ره) حکیم و عارف الهی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با حضور پرشمار استادان حوزه و دانشگاه و علاقه مندان به حوزه عرفان اسلامی، یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه در تهران برگزار شد.